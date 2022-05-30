Испания30 мая 2022, 23:57 |
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Ансу ФАТИ: «Хочу провести всю карьеру в Барселоне»
Форвард «Барселоны» не хочет переходить в ПСЖ
30 мая 2022, 23:57 |
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Форвард «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ:
«ПСЖ интересуется мной? Дело в том, что я не знаю. С самого начала я сказал моему агенту и родителям, что моя цель – остаться в «Барселоне».
Для меня все очевидно. Я понимаю, что хочу провести в этом клубе всю свою карьеру».
В нынешнем сезоне на счету Фати 6 голов и 1 ассист в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
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