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  4. Ансу ФАТИ: «Хочу провести всю карьеру в Барселоне»
Испания
30 мая 2022, 23:57 |
181
0

Ансу ФАТИ: «Хочу провести всю карьеру в Барселоне»

Форвард «Барселоны» не хочет переходить в ПСЖ

30 мая 2022, 23:57 |
181
0
Ансу ФАТИ: «Хочу провести всю карьеру в Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Форвард «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ:

«ПСЖ интересуется мной? Дело в том, что я не знаю. С самого начала я сказал моему агенту и родителям, что моя цель – остаться в «Барселоне».

Для меня все очевидно. Я понимаю, что хочу провести в этом клубе всю свою карьеру».

В нынешнем сезоне на счету Фати 6 голов и 1 ассист в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Ансу Фати Барселона ПСЖ
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Источник Mundo Deportivo
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