Ансу ФАТИ: «Хочу провести всю карьеру в Барселоне»

Форвард «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ:

«ПСЖ интересуется мной? Дело в том, что я не знаю. С самого начала я сказал моему агенту и родителям, что моя цель – остаться в «Барселоне».

Для меня все очевидно. Я понимаю, что хочу провести в этом клубе всю свою карьеру».

В нынешнем сезоне на счету Фати 6 голов и 1 ассист в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.