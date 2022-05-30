Лига наций30 мая 2022, 23:06 |
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Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Лига наций для меня не важна»
Хавбек сборной Бельгии – о своем отношении к турниру
30 мая 2022, 23:06 |
391
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о своем отношении к Лиге наций УЕФА:
«Лига наций для меня не важна. Это будут просто товарищеские матчи с несколько повышенным уровнем интереса после долгого и тяжелого сезона. Но от этого я не буду ждать их с нетерпением».
В июне сборная Бельгии проведет матчи Лиги наций против Нидерландов, Польши и Уэльса.
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