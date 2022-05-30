Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Лига наций для меня не важна»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о своем отношении к Лиге наций УЕФА:

«Лига наций для меня не важна. Это будут просто товарищеские матчи с несколько повышенным уровнем интереса после долгого и тяжелого сезона. Но от этого я не буду ждать их с нетерпением».

В июне сборная Бельгии проведет матчи Лиги наций против Нидерландов, Польши и Уэльса.