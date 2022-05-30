Реал продлит контракт с Милитао
Бразильский защитник останется в клубе
«Реал» в ближайшее время продлит контракт с основным центральным защитником команды Эдером Милитао. Об этом сообщают испанские СМИ.
Нынешний контракт 24-летнего бразильца рассчитан до лета 2025 года, новый будет действовать до 2028 года. Финансовые условия не сообщаются, но контракт уже согласован – не хватает только подписей.
Милитао выступает за «Реал» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 3 ассиста в 50 матчах во всех турнирах.
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