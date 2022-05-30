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Испания
30 мая 2022, 22:30 |
256
0

Реал продлит контракт с Милитао

Бразильский защитник останется в клубе

30 мая 2022, 22:30 |
256
0
Реал продлит контракт с Милитао
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

«Реал» в ближайшее время продлит контракт с основным центральным защитником команды Эдером Милитао. Об этом сообщают испанские СМИ.

Нынешний контракт 24-летнего бразильца рассчитан до лета 2025 года, новый будет действовать до 2028 года. Финансовые условия не сообщаются, но контракт уже согласован – не хватает только подписей.

Милитао выступает за «Реал» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 3 ассиста в 50 матчах во всех турнирах.

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Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
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Реал Мадрид Эдер Милитао продление контракта
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Источник AS
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