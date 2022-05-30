Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ролан Гаррос. Свентек одержала волевую победу над Синьвэнь Жен
Ролан Гаррос
30 мая 2022, 21:36 |
614
1

Ролан Гаррос. Свентек одержала волевую победу над Синьвэнь Жен

Китайская теннисистка сумела выиграть сет у первой ракетки мира

30 мая 2022, 21:36 |
614
1
Ролан Гаррос. Свентек одержала волевую победу над Синьвэнь Жен
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Китайская теннисистка Синвэнь Жен в четвертом раунде Ролан Гаррос-2022 неожиданно сумела навязать борьбу Иге Свентек. Первая ракетка мира впервые с 23 апреля проиграла сет, но все же одержала волевую победу в трех партиях. Матч продолжался 2 часа и 40 минут.

4-й раунд

Ига Свентек (Польша, 1) - Синьвэнь Жен (Китай) – 6:7 (5), 6:0, 6:2

В четвертьфинале Свентек сыграет с 11-й сеяной американкой Джессикой Пегулой.

По теме:
Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин
Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста
ВИДЕО. Пять лучших ударов воскресенья на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2022 Ига Свёнтек
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
Футбол | 30 мая 2022, 14:19 5
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ

В раздевалке «сливочных» было очень жарко

ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
Хоккей | 29 мая 2022, 23:10 3
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду

Финляндия выиграла золото домашнего чемпионата мира

ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
Бокс | 30.05.2022, 16:48
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
Джокович vs Надаль. Известна половина четвертьфиналистов Ролан Гаррос
Теннис | 30.05.2022, 00:33
Джокович vs Надаль. Известна половина четвертьфиналистов Ролан Гаррос
Джокович vs Надаль. Известна половина четвертьфиналистов Ролан Гаррос
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 30.05.2022, 02:40
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
До речі, Іга останні дві гри не показує вже звичного космічного рівня тенісу. Прокляття Риму почало діяти? Хто сильніший - Іга чи прокляття?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
28.05.2022, 16:41
Хоккей
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
29.05.2022, 00:05
Футбол
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
29.05.2022, 17:59 12
Футбол
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
30.05.2022, 13:05 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
28.05.2022, 20:55
Хоккей
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
29.05.2022, 07:56 3
Бокс
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Не считаю, что военным путем мы вернем все территории»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Не считаю, что военным путем мы вернем все территории»
28.05.2022, 20:06 12
Война
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
29.05.2022, 10:02 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем