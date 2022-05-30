Ролан Гаррос. Свентек одержала волевую победу над Синьвэнь Жен

Китайская теннисистка Синвэнь Жен в четвертом раунде Ролан Гаррос-2022 неожиданно сумела навязать борьбу Иге Свентек. Первая ракетка мира впервые с 23 апреля проиграла сет, но все же одержала волевую победу в трех партиях. Матч продолжался 2 часа и 40 минут.

4-й раунд

Ига Свентек (Польша, 1) - Синьвэнь Жен (Китай) – 6:7 (5), 6:0, 6:2

В четвертьфинале Свентек сыграет с 11-й сеяной американкой Джессикой Пегулой.