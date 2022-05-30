Ролан Гаррос30 мая 2022, 21:36 |
614
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Ролан Гаррос. Свентек одержала волевую победу над Синьвэнь Жен
Китайская теннисистка сумела выиграть сет у первой ракетки мира
30 мая 2022, 21:36 |
614
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Китайская теннисистка Синвэнь Жен в четвертом раунде Ролан Гаррос-2022 неожиданно сумела навязать борьбу Иге Свентек. Первая ракетка мира впервые с 23 апреля проиграла сет, но все же одержала волевую победу в трех партиях. Матч продолжался 2 часа и 40 минут.
4-й раунд
Ига Свентек (Польша, 1) - Синьвэнь Жен (Китай) – 6:7 (5), 6:0, 6:2
В четвертьфинале Свентек сыграет с 11-й сеяной американкой Джессикой Пегулой.
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