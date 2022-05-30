Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Перед Шотландией чувствуется ажиотаж и волнение»

Вингер сборной Украины Андрей поделился своими ощущениями перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«С настроением все в порядке. Естественно, чувствуется некий ажиотаж, может быть волнение. Но волнение не от того, что ты чего-то боишься, а от приближающегося момента, ради которого жил последний год, думал об этом моменте. Надо будет отдать все силы и воспользоваться этим шансом».

«Я чувствую, что в команде ребята уже настраиваются, думают об этой игре. Все хотят просто подарить улыбки, радость, которая была у наших болельщиков после Евро», - сказал Ярмоленко.

Матч состоится 1 июня.