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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Перед Шотландией чувствуется ажиотаж и волнение»
Чемпионат мира
30 мая 2022, 21:45 |
307
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Перед Шотландией чувствуется ажиотаж и волнение»

Игроки чувствуют, что нужно победить

30 мая 2022, 21:45 |
307
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Перед Шотландией чувствуется ажиотаж и волнение»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины Андрей поделился своими ощущениями перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«С настроением все в порядке. Естественно, чувствуется некий ажиотаж, может быть волнение. Но волнение не от того, что ты чего-то боишься, а от приближающегося момента, ради которого жил последний год, думал об этом моменте. Надо будет отдать все силы и воспользоваться этим шансом».

«Я чувствую, что в команде ребята уже настраиваются, думают об этой игре. Все хотят просто подарить улыбки, радость, которая была у наших болельщиков после Евро», - сказал Ярмоленко.

Матч состоится 1 июня.

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Шотландия - Украина
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Источник vZbirna
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