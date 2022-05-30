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  4. Не только Холанд. Манчестер Сити пообещал Гвардиоле новичков
Англия
30 мая 2022, 21:20 |
799
0

Не только Холанд. Манчестер Сити пообещал Гвардиоле новичков

Будет несколько новичков

30 мая 2022, 21:20 |
799
0
Не только Холанд. Манчестер Сити пообещал Гвардиоле новичков
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак заявил, что летом клуб намерен приобрести несколько игроков и усилить состав для главной цели - выиграть Лигу чемпионов.

Наставник Хосеп Гвардиола уже получил солидное усиление в виде форварда Эрлинга Холанда.

«Нужно продолжать усиление состава, нужно обновлять команду. Несколько новых игроков точно будут. Задача остается той же - выигрывать все турниры».

«Что касается Гвардиолы, то он ранее никогда не задерживался в своих командах на столь длительный срок, какой он уже провел в Манчестере. Наше сотрудничество творит чудеса», - считает аль-Мубарак.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Халдун Аль-Мубарак Эрлинг Холанд
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Источник BBC
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