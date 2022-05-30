Не только Холанд. Манчестер Сити пообещал Гвардиоле новичков

Глава «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак заявил, что летом клуб намерен приобрести несколько игроков и усилить состав для главной цели - выиграть Лигу чемпионов.

Наставник Хосеп Гвардиола уже получил солидное усиление в виде форварда Эрлинга Холанда.

«Нужно продолжать усиление состава, нужно обновлять команду. Несколько новых игроков точно будут. Задача остается той же - выигрывать все турниры».

«Что касается Гвардиолы, то он ранее никогда не задерживался в своих командах на столь длительный срок, какой он уже провел в Манчестере. Наше сотрудничество творит чудеса», - считает аль-Мубарак.