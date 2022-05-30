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  4. Пресс-конференция Александра Петракова перед Шотландией. Смотреть онлайн
Чемпионат мира
30 мая 2022, 20:33 |
183
0

Пресс-конференция Александра Петракова перед Шотландией. Смотреть онлайн

Тренер сборной Украины ответит на вопросы журналистов

30 мая 2022, 20:33 |
183
0
Пресс-конференция Александра Петракова перед Шотландией. Смотреть онлайн
uaf.ua

31 мая в 18:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Александра Петракова перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

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сборная Украины по футболу Шотландия - Украина Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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