Чемпионат мира30 мая 2022, 20:33 |
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Пресс-конференция Александра Петракова перед Шотландией. Смотреть онлайн
Тренер сборной Украины ответит на вопросы журналистов
30 мая 2022, 20:33 |
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31 мая в 18:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Александра Петракова перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
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