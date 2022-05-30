Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста
Стефанос Циципас сенсационно проиграл Хольгеру Руне
Поединок четвертого раунда Ролан Гаррос между Стефаносом Циципасом и Хольгером Руне подарил громкую сенсацию. Прошлогодний финалист Циципас потерпел поражение в четырех сетах. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.
4-й раунд
Хольгер Руне (Дания) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 7:5, 3:6, 6:3, 6:4
Таким образом, 19-летний Руне стал первым датчанином, который пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема с 1967 года. В четвертьфинале Руне сыграет с восьмым сеяным норвежцем Каспером Руудом.
Отметим, что после вылета Циципаса в нижней половине сетки не осталось ни одного теннисиста, который в своей карьере уже добирался до финала Ролан Гаррос.
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