Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста

Поединок четвертого раунда Ролан Гаррос между Стефаносом Циципасом и Хольгером Руне подарил громкую сенсацию. Прошлогодний финалист Циципас потерпел поражение в четырех сетах. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.

4-й раунд

Хольгер Руне (Дания) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 7:5, 3:6, 6:3, 6:4

Таким образом, 19-летний Руне стал первым датчанином, который пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема с 1967 года. В четвертьфинале Руне сыграет с восьмым сеяным норвежцем Каспером Руудом.

Отметим, что после вылета Циципаса в нижней половине сетки не осталось ни одного теннисиста, который в своей карьере уже добирался до финала Ролан Гаррос.