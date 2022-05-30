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  4. Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста
Ролан Гаррос
30 мая 2022, 20:20 |
910
0

Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста

Стефанос Циципас сенсационно проиграл Хольгеру Руне

30 мая 2022, 20:20 |
910
0
Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок четвертого раунда Ролан Гаррос между Стефаносом Циципасом и Хольгером Руне подарил громкую сенсацию. Прошлогодний финалист Циципас потерпел поражение в четырех сетах. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.

4-й раунд

Хольгер Руне (Дания) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 7:5, 3:6, 6:3, 6:4

Таким образом, 19-летний Руне стал первым датчанином, который пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема с 1967 года. В четвертьфинале Руне сыграет с восьмым сеяным норвежцем Каспером Руудом.

Отметим, что после вылета Циципаса в нижней половине сетки не осталось ни одного теннисиста, который в своей карьере уже добирался до финала Ролан Гаррос.

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Источник Sport.ua
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