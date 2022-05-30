НЕЙМАР: «Игроки ПСЖ не понимают, как играет Месси»
Форвард ПСЖ – о своем партнере по команде
Форвард ПСЖ Неймар оценил адаптацию в команде Лионеля Месси:
«Лео провел много лет в «Барселоне», ему сложно адаптироваться. Сложно менять команду и город. Кроме того, он приехал не один, а с семьей. Язык здесь тоже другой. Очень много отвлекающих моментов.
Существует стиль игры команды с игроками, не понимающими, как он играет. Так что все это вредит.
Лео, Килиан и я – игроки, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям. Оценивают все. Мы знаем свои обязанности, потому всегда стараемся сделать все возможное».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Курьезное видео из раздевалки «сливочных»
Кто он - информации пока нет