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  4. НЕЙМАР: «Игроки ПСЖ не понимают, как играет Месси»
Франция
30 мая 2022, 19:59 | Обновлено 30 мая 2022, 20:00
863
0

НЕЙМАР: «Игроки ПСЖ не понимают, как играет Месси»

Форвард ПСЖ – о своем партнере по команде

30 мая 2022, 19:59 | Обновлено 30 мая 2022, 20:00
863
0
НЕЙМАР: «Игроки ПСЖ не понимают, как играет Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Неймар оценил адаптацию в команде Лионеля Месси:

«Лео провел много лет в «Барселоне», ему сложно адаптироваться. Сложно менять команду и город. Кроме того, он приехал не один, а с семьей. Язык здесь тоже другой. Очень много отвлекающих моментов.

Существует стиль игры команды с игроками, не понимающими, как он играет. Так что все это вредит.

Лео, Килиан и я – игроки, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям. Оценивают все. Мы знаем свои обязанности, потому всегда стараемся сделать все возможное».

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Источник Goal.com
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