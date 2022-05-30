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  4. Грэм СУНЕСС: «Хочу, чтобы Украина поехала в Катар и выиграла ЧМ»
Чемпионат мира
30 мая 2022, 19:46 |
635
0

Грэм СУНЕСС: «Хочу, чтобы Украина поехала в Катар и выиграла ЧМ»

Легенда шотландского футбола – о матче против Украины

30 мая 2022, 19:46 |
635
0
Грэм СУНЕСС: «Хочу, чтобы Украина поехала в Катар и выиграла ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Сунесс

Известный в прошлом шотландский футболист и тренер Грэм Сунесс признался, что желает сборной Украины победы в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии:

«Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять россии, что то, что они делают, неприемлемо.

Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы они поехали туда [в Катар] и выиграли чемпионат мира.

Как далеко нужно зарыться головой в песок, чтобы не понимать, в каком положении сейчас находится мир? Будет ли это когда кто-нибудь нажмет кнопку ядерного оружия?

Я не хотел бы быть одним из шотландских игроков, играющих в тот вечер. Я не знаю, где будут мои эмоции. Мои эмоции там, когда я глубоко думаю о том, что важнее, футбол, или послать сигнал о неприемлемости поведения России.

Мир должен объединиться и сказать им, вы можете услышать эмоции в моем голосе. Это мое главное чувство в этой ситуации».

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Источник The Times
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