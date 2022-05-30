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  4. Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 19:19 |
2380
0

Источник: Заря уже определилась с новым тренером

Кто он - информации пока нет

30 мая 2022, 19:19 |
2380
0
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
zarya-lugansk.com

По информации ТаТоТаке, «Заря» уже нашла себе нового тренера, так как очевидно, что Виктор Скрипник, чей контракт подошел к концу, не останется в команде.

Ведущие шоу предположили, что «Заря», которая активно сотрудничает с агентом Вадимом Шаблием, может пригласить наставника Александра Бабича.

Бабич работает с «Кривбассом», однако его контракт был рассчитан до конца сезона 2021/22. О продлении сотрудничества информации не появлялось.

Ранее сообщалось, что у Скрипника есть варианты трудоустройства в Польше, а также его могут рассматривать в качестве тренера «Шахтера» в случае ухода Роберто Де Дзерби.

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Заря Луганск Александр Бабич Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу
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Источник ТаТоТаке
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