Источник: Заря уже определилась с новым тренером

По информации ТаТоТаке, «Заря» уже нашла себе нового тренера, так как очевидно, что Виктор Скрипник, чей контракт подошел к концу, не останется в команде.

Ведущие шоу предположили, что «Заря», которая активно сотрудничает с агентом Вадимом Шаблием, может пригласить наставника Александра Бабича.

Бабич работает с «Кривбассом», однако его контракт был рассчитан до конца сезона 2021/22. О продлении сотрудничества информации не появлялось.

Ранее сообщалось, что у Скрипника есть варианты трудоустройства в Польше, а также его могут рассматривать в качестве тренера «Шахтера» в случае ухода Роберто Де Дзерби.