Челси нацелен подписать Хакими
Марокканский защитник может покинуть ПСЖ летом
Марокканский защитник Ашраф Хакими может покинуть ПСЖ нынешним летом. У него непростые отношения с латиноамериканской группировкой игроков ПСЖ, которая уже несколько месяцев с ним не общается.
За ситуацией внимательно следить «Челси». Лондонский клуб при первой же возможности попытается подписать Хакими.
В нынешнем сезоне на счету Хакими 4 гола и 6 ассистов в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Год назад парижский клуб заплатил «Интеру» за 23-летнего марокканца 66,5 миллиона евро.
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