Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси нацелен подписать Хакими
Англия
30 мая 2022, 19:26 |
262
0

Челси нацелен подписать Хакими

Марокканский защитник может покинуть ПСЖ летом

30 мая 2022, 19:26 |
262
0
Челси нацелен подписать Хакими
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Марокканский защитник Ашраф Хакими может покинуть ПСЖ нынешним летом. У него непростые отношения с латиноамериканской группировкой игроков ПСЖ, которая уже несколько месяцев с ним не общается.

За ситуацией внимательно следить «Челси». Лондонский клуб при первой же возможности попытается подписать Хакими.

В нынешнем сезоне на счету Хакими 4 гола и 6 ассистов в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Год назад парижский клуб заплатил «Интеру» за 23-летнего марокканца 66,5 миллиона евро.

По теме:
НЕЙМАР: «Игроки ПСЖ не понимают, как играет Месси»
Лионель МЕССИ: «Золотой мяч получит Бензема»
НЕЙМАР: «Задача – выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов с ПСЖ»
Ашраф Хакими ПСЖ Челси
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
Хоккей | 29 мая 2022, 23:10 3
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду

Финляндия выиграла золото домашнего чемпионата мира

Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать
Футбол | 30 мая 2022, 20:15 0
Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать
Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать

Журналист Виктор Вацко заявил, что клуб пока намерен сохранить игрока

Динамо нужно продавать Цыганкова. Лидера есть кому заменить
Футбол | 30.05.2022, 14:27
Динамо нужно продавать Цыганкова. Лидера есть кому заменить
Динамо нужно продавать Цыганкова. Лидера есть кому заменить
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Футбол | 30.05.2022, 13:05
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
ВИДЕО. 35 лет назад Тайсон брутально нокаутировал Пинклона Томаса
Бокс | 30.05.2022, 13:41
ВИДЕО. 35 лет назад Тайсон брутально нокаутировал Пинклона Томаса
ВИДЕО. 35 лет назад Тайсон брутально нокаутировал Пинклона Томаса
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
29.05.2022, 10:02 13
Футбол
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
29.05.2022, 16:14
Футбол
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
29.05.2022, 20:30 10
Футбол
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
28.05.2022, 23:50 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Шесть шайб. Канада разгромила Чехию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Шесть шайб. Канада разгромила Чехию и вышла в финал
28.05.2022, 20:48 1
Хоккей
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
28.05.2022, 16:41
Хоккей
Победная серия сборной Украины в Золотой Евролиге продолжилась
Победная серия сборной Украины в Золотой Евролиге продолжилась
28.05.2022, 21:40
Волейбол
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
29.05.2022, 07:56 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем