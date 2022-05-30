Челси нацелен подписать Хакими

Марокканский защитник Ашраф Хакими может покинуть ПСЖ нынешним летом. У него непростые отношения с латиноамериканской группировкой игроков ПСЖ, которая уже несколько месяцев с ним не общается.

За ситуацией внимательно следить «Челси». Лондонский клуб при первой же возможности попытается подписать Хакими.

В нынешнем сезоне на счету Хакими 4 гола и 6 ассистов в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Год назад парижский клуб заплатил «Интеру» за 23-летнего марокканца 66,5 миллиона евро.