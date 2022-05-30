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  4. ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
Чемпионат мира
30 мая 2022, 18:12 |
2787
1

ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды

Андрей Лунин присоединится к команде уже в Глазго

30 мая 2022, 18:12 |
2787
1
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
uaf.ua

Сегодня сборная Украины попрощалась с центром подготовки в Словении, где команда Александра Петракова работала в течение мая.

Утром украинцы провели тренировку, в которой участвовали все, кроме защитника Дениса Попова. Он пока работает индивидуально, но уже близок к возвращению.

Украинская национальная команда вылетела в Глазго, где 1 июня сыграет матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Вечером к команде присоединится вратарь Андрей Лунин.

31 мая команда проведет тренировку на стадионе Хэмпден Парк, а наставник сборной вечером проведет пресс-конференцию.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1«), Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).

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сборная Украины по футболу Шотландия - Украина Андрей Лунин Денис Попов
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Источник Украинская ассоциация футбола
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