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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Нам нужно смотреть и учиться у Куртуа»
Чемпионат мира
30 мая 2022, 18:32 |
361
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Нам нужно смотреть и учиться у Куртуа»

Вратарь сборной Украины впечатлен действиями игрока «Реала»

30 мая 2022, 18:32 |
361
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Нам нужно смотреть и учиться у Куртуа»
uaf.ua

Вратарь «Ворсклы» и сборной Украины Дмитрий Ризнык считает, что всем стражам ворот нужно внимательно изучать игру кипера «Реала» Тибо Куртуа, который стал героем финала Лиги чемпионов.

«Победа Андрея Лунина в Лиге чемпионов? Поздравим его после его приезда – и с рождением ребенка, и с выигрышем Лиги чемпионов».

«Что касается Тибо Куртуа, то я считаю, что он игрок не только финала, но и всей Лиги чемпионов. Он является одним из ключевых исполнителей, которые протянули «Реал» в финал и победу в самом решающем матче. Нам, вратарям, нужно смотреть и учиться, многое наблюдать. Одно дело – показывать такую ​​игру на тренировках, другое – в финале Лиги чемпионов», – считает Ризнык.

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Дмитрий Ризнык сборная Украины по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
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Источник Украинская ассоциация футбола
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