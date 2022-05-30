Роман ЯРЕМЧУК: «Матч против Шотландии покажет, готовы мы или нет»

Нападающий сборной Украины поделился мнением о готовности команды к поединку плей-офф чемпионата мира против Шотландии.

«Свое состояние нормально оцениваю. Последний матч у нас был против «Эмполи», нормально себя чувствую. У меня было игровое время в клубе, были игровые минуты. Иногда играл со старта, иногда выходил на последние 30 минут.

Игроки «Динамо» и «Шахтера» играли выставочные матчи против интересных соперников, прошли хорошие сборы. Насколько я знаю, у Луческу сборы достаточно тяжелые. Пацаны все готовы. На датчиках они пробегают достаточно много. Сейчас мы можем думать, готовы мы или нет. Но все покажет матч с Шотландией», – сказал Яремчук.

Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.