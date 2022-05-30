Директор Александрии: «Мы хотим играть в Украине – это однозначно»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.

«Лично наш вариант: конечно, мы хотим играть в Украине — это однозначно. Но нужно отталкиваться от реальности, и будем видеть. Сейчас война, поэтому сложно спрогнозировать, как оно будет. Большинство — за Украину», - сказал Китаев.