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  4. Директор Александрии: «Мы хотим играть в Украине – это однозначно»
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 17:42 | Обновлено 30 мая 2022, 17:51
153
4

Директор Александрии: «Мы хотим играть в Украине – это однозначно»

Дмитрий Китаев озвучил позицию клуба

30 мая 2022, 17:42 | Обновлено 30 мая 2022, 17:51
153
4
Директор Александрии: «Мы хотим играть в Украине – это однозначно»
Футбол 1/2/3. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.

«Лично наш вариант: конечно, мы хотим играть в Украине — это однозначно. Но нужно отталкиваться от реальности, и будем видеть. Сейчас война, поэтому сложно спрогнозировать, как оно будет. Большинство — за Украину», - сказал Китаев.

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Источник Футбол 1/2/3
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umnuy2
как это всё реализовать...а воздушная тривога что не для них чтоли,как должны реагировать зрители. А если орки ракетой попадут...
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0
валерий андриенко
НУ О КАКОМ ФУТБОЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СЕЙЧАС МОЖНО ГОВОРИТЬ, ВЕДЬ ФУТБОЛ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ. ИЛИ ДЛЯ ПАВЕЛКО, НИЧЕГО СВЯТОГО
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0
Андрей Сиденко
З одного боку навіщо проводити чемпіонат НЕ НА території України а з іншого наврядчи війна закінчеться до осені тому може взагалі його не проводити
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0
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