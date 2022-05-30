Украина. Премьер лига30 мая 2022, 17:42 | Обновлено 30 мая 2022, 17:51
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Директор Александрии: «Мы хотим играть в Украине – это однозначно»
Дмитрий Китаев озвучил позицию клуба
30 мая 2022, 17:42 | Обновлено 30 мая 2022, 17:51
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Директор «Александрии» Дмитрий Китаев высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.
«Лично наш вариант: конечно, мы хотим играть в Украине — это однозначно. Но нужно отталкиваться от реальности, и будем видеть. Сейчас война, поэтому сложно спрогнозировать, как оно будет. Большинство — за Украину», - сказал Китаев.
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Комментарии 4
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как это всё реализовать...а воздушная тривога что не для них чтоли,как должны реагировать зрители. А если орки ракетой попадут...
НУ О КАКОМ ФУТБОЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СЕЙЧАС МОЖНО ГОВОРИТЬ, ВЕДЬ ФУТБОЛ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ. ИЛИ ДЛЯ ПАВЕЛКО, НИЧЕГО СВЯТОГО
З одного боку навіщо проводити чемпіонат НЕ НА території України а з іншого наврядчи війна закінчеться до осені тому може взагалі його не проводити
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