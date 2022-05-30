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  4. Миколенко стал лучшим в АПЛ по количеству заблокированных передач
Англия
30 мая 2022, 17:02 | Обновлено 30 мая 2022, 17:03
678
0

Миколенко стал лучшим в АПЛ по количеству заблокированных передач

Защитник «Эвертона» здорово вписался в состав «ирисок»

30 мая 2022, 17:02 | Обновлено 30 мая 2022, 17:03
678
0
Миколенко стал лучшим в АПЛ по количеству заблокированных передач
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний защитник «Эвертона» Виталий Миколенко стал лучшим игроком АПЛ по количеству заблокированных передач в чемпионате. По информации аналитика Михаила Смолового со ссылкой на данные StatsBomb, у Миколенко в среднем 2,74 заблокированных передач в среднем за игру.

По этому показателю он на первом месте среди игроков, сыгравших 10 и более матчей в АПЛ сезона-2021/22. Есть футболисты, у которых показатель больше, однако ни один из них не принял участие в 10 играх.

Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» 1 января 2022 года. В минувшем чемпионате украинец сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол.

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Виталий Миколенко Эвертон
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Источник Sport.ua
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