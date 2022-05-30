Вице-президент Кривбасса: «Личное пожелание Зеленского – играть чемпионат»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал о позиции Президента Украины Владимира Зеленского касательно проведения чемпионата Украины.

«Его личное пожелание – играть. Я просто не буду все эти подробности выдавать, потому что он тоже понимает, что это важно. И играть не только в футбол, а во все виды спорта. Людям нужна отдушина.

Чтобы наши ВСУшники чувствовали, что они борются за что-то живое: что здесь жизнь есть, что она продолжается. Мы все помогаем, мы все делаем все возможное: продаем на аукционах футболки, делаем виртуальные матчи, ездим за границу, привлекаем внимание. Все делают все для нашей общей скорейшей победы», - сказал Гагарин.