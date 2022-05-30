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Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 16:29 | Обновлено 30 мая 2022, 16:39
272
0

Вице-президент Кривбасса: «Личное пожелание Зеленского – играть чемпионат»

Артем Гагарин рассказал о позиции Президента Украины

30 мая 2022, 16:29 | Обновлено 30 мая 2022, 16:39
272
0
Вице-президент Кривбасса: «Личное пожелание Зеленского – играть чемпионат»
Футбол 1/2/3. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал о позиции Президента Украины Владимира Зеленского касательно проведения чемпионата Украины.

«Его личное пожелание – играть. Я просто не буду все эти подробности выдавать, потому что он тоже понимает, что это важно. И играть не только в футбол, а во все виды спорта. Людям нужна отдушина.

Чтобы наши ВСУшники чувствовали, что они борются за что-то живое: что здесь жизнь есть, что она продолжается. Мы все помогаем, мы все делаем все возможное: продаем на аукционах футболки, делаем виртуальные матчи, ездим за границу, привлекаем внимание. Все делают все для нашей общей скорейшей победы», - сказал Гагарин.

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Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Владимир Зеленский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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