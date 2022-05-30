Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
Англия
30 мая 2022, 16:09 | Обновлено 30 мая 2022, 16:35
4815
0

ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы

Бывший форвард сборной Англии Энди Кэрролл влип в неприятную историю

30 мая 2022, 16:09 | Обновлено 30 мая 2022, 16:35
4815
0
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
Marca

33-летний нападающий английского «Вест Бромвича» Энди Кэрролл попал в секс-скандал накануне собственной свадьбы.

Бывший форвард сборной Англии после мальчишника в Дубае очутился в одной постели с двумя женщинами. Одна из которых, Тейлор-Джейн Вилки, «слила» провокационные фото в социальную сеть.

Позже девушка попыталась оправдать Кэрролла, заявив, что все произошло по-пьяни, да и до секса дело не дошло.

«Мы были пьяны. Энди Кэрролл лег в постель и потерял сознание. Ничего сексуального не произошло. Я с ним не спала. Целый день и ночь мы пили алкоголь. Впоследствии вернулись в отель, послушали музыку, а Энди лег в постель и потерял сознание.

Я с подругой была там до утра и сделала фото как шутку. Ничего сексуального не произошло. Это была просто шутка», - объяснила Вилки.

Невеста футболиста Билли Маклоу пока не отменила свадебную церемонию, однако в данный момент все находится под угрозой срыва. Пара пребывает отношениях уже 8 лет и воспитывает 2 детей.

По теме:
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
Марта КОСТЮК: «Не планирую следовать примеру Крейчиковой»
Бавария согласовала трехлетний контракт с Мане
Энди Кэрролл Ливерпуль сборная Англии по футболу фото секс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Футбол | 30 мая 2022, 16:23 1
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ

У хавбека сборной Украины есть варианты остаться на Туманном Альбионе

ВИДЕО. Азар попытался напоить сына Крооса после триумфа в Лиге чемпионов
Футбол | 30 мая 2022, 04:40 2
ВИДЕО. Азар попытался напоить сына Крооса после триумфа в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Азар попытался напоить сына Крооса после триумфа в Лиге чемпионов

Курьезное видео из раздевалки «сливочных»

Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Футбол | 30.05.2022, 13:05
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 30.05.2022, 02:40
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЯРЕМЧУК: «Слышал, что Ордец достаточно помогает украинской армии»
Футбол | 30.05.2022, 10:40
ЯРЕМЧУК: «Слышал, что Ордец достаточно помогает украинской армии»
ЯРЕМЧУК: «Слышал, что Ордец достаточно помогает украинской армии»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
29.05.2022, 00:33 45
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица
29.05.2022, 13:01 1
Хоккей
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
29.05.2022, 08:20 4
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб и камбэк Чехии в матче за бронзу против США
ЧМ по хоккею. 8 шайб и камбэк Чехии в матче за бронзу против США
29.05.2022, 17:47
Хоккей
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
28.05.2022, 20:55
Хоккей
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
28.05.2022, 23:50 6
Футбол
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
29.05.2022, 10:02 13
Футбол
Победная серия сборной Украины в Золотой Евролиге продолжилась
Победная серия сборной Украины в Золотой Евролиге продолжилась
28.05.2022, 21:40
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем