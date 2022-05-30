ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы

33-летний нападающий английского «Вест Бромвича» Энди Кэрролл попал в секс-скандал накануне собственной свадьбы.

Бывший форвард сборной Англии после мальчишника в Дубае очутился в одной постели с двумя женщинами. Одна из которых, Тейлор-Джейн Вилки, «слила» провокационные фото в социальную сеть.

Позже девушка попыталась оправдать Кэрролла, заявив, что все произошло по-пьяни, да и до секса дело не дошло.

«Мы были пьяны. Энди Кэрролл лег в постель и потерял сознание. Ничего сексуального не произошло. Я с ним не спала. Целый день и ночь мы пили алкоголь. Впоследствии вернулись в отель, послушали музыку, а Энди лег в постель и потерял сознание. Я с подругой была там до утра и сделала фото как шутку. Ничего сексуального не произошло. Это была просто шутка», - объяснила Вилки.

Невеста футболиста Билли Маклоу пока не отменила свадебную церемонию, однако в данный момент все находится под угрозой срыва. Пара пребывает отношениях уже 8 лет и воспитывает 2 детей.