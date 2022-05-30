Матч Шотландия – Украина рассудит инспектор полиции из Нидерландов

На полуфинальном поединке плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина будет работать судейская бригада из Нидерландов. Главный арбитр – 39-летний Данни Маккели. На линиях ему будут помогать Хессель Стигстра и Ян де Врей. Четвертый арбитр – Сердан Гозубюк. Арбитр системы VAR – Паулюс ван Букель. Асистент арбитра системы VAR – Йохем Камплюс.

Судейский наблюдатель – Франческо Бьянчи (Швейцария). Делегат УЕФА Пер Свард (Швеция).

Данни Маккели является арбитром ФИФА с 2011 года. Он работал на Евро-2020, в частности он судил поединок-открытие турнира между сборными Турции и Италии. Также Маккели обслуживал полуфинал Дания – Англия.

Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.