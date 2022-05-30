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Чемпионат мира
30 мая 2022, 15:53 | Обновлено 30 мая 2022, 15:57
447
1

Матч Шотландия – Украина рассудит инспектор полиции из Нидерландов

УЕФА назначил арбитров на поединок плей-офф отбора ЧМ

30 мая 2022, 15:53 | Обновлено 30 мая 2022, 15:57
447
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Матч Шотландия – Украина рассудит инспектор полиции из Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Данни Маккели

На полуфинальном поединке плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина будет работать судейская бригада из Нидерландов. Главный арбитр – 39-летний Данни Маккели. На линиях ему будут помогать Хессель Стигстра и Ян де Врей. Четвертый арбитр – Сердан Гозубюк. Арбитр системы VAR – Паулюс ван Букель. Асистент арбитра системы VAR – Йохем Камплюс.

Судейский наблюдатель – Франческо Бьянчи (Швейцария). Делегат УЕФА Пер Свард (Швеция).

Данни Маккели является арбитром ФИФА с 2011 года. Он работал на Евро-2020, в частности он судил поединок-открытие турнира между сборными Турции и Италии. Также Маккели обслуживал полуфинал Дания – Англия.

Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Шотландия - Украина Данни Маккели
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Нам буде дуже важко, і арбітри тут ні до чого. Хоча в нас кваліфікованіші гравці, але більшість без належної ігрової практики. Шотландські футболісти провели повноцінний сезон, встигли відпочити, і теж хочуть на ЧС. Плюс тренер не дурний і грають вдома. А наші функціонери не зуміли організувати жодного нормального спарингу. Якщо реально дивитися на речі, то шанси 60/40. В разі програшу, винен буде не Петраков, а павелко і Мирон.
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