Англия30 мая 2022, 14:57 | Обновлено 30 мая 2022, 15:21
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ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
30 мая 2022, 14:57 | Обновлено 30 мая 2022, 15:21
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1. Через 23 года знаменитый клуб вернулся в АПЛ
2. Болельщики Сент-Этьен устраивали большие беспорядки
3. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу
4. Прогноз матча Руне - Циципас
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