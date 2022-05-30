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  4. ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса
Англия
30 мая 2022, 14:57 | Обновлено 30 мая 2022, 15:21
329
0

ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

30 мая 2022, 14:57 | Обновлено 30 мая 2022, 15:21
329
0
ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Через 23 года знаменитый клуб вернулся в АПЛ
2. Болельщики Сент-Этьен устраивали большие беспорядки
3. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу
4. Прогноз матча Руне - Циципас

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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