Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
В понедельник матчи четвертого круга провела нижняя часть сетки
Состоялись матчи четвертого круга в нижней половине мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Таким образом, стали известны все восемь участников стадии 1/4 финала.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [8] – Хуберт Хуркач [8] – 6:2, 6:3, 3:6, 6:3
Хольгер Руне – Стефанос Циципас [4] – 7:5, 3:6, 6:3, 6:4
Андрей Рублев [7] – Янник Синнер [11] – 1:6, 6:4, 2:0 (отказ)
Марин Чилич [20] – Даниил Медведев [2] – 6:2, 6:3, 6:2
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль [5]
Александр Зверев [3] – Карлос Алькарас [6]
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [8] – Хольгер Руне
Андрей Рублев [7] – Марин Чилич [20]
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