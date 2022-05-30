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  4. Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Ролан Гаррос
30 мая 2022, 23:48 |
375
0

Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин

В понедельник матчи четвертого круга провела нижняя часть сетки

30 мая 2022, 23:48 |
375
0
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

Состоялись матчи четвертого круга в нижней половине мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Таким образом, стали известны все восемь участников стадии 1/4 финала.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Каспер Рууд [8] –  Хуберт Хуркач [8] – 6:2, 6:3, 3:6, 6:3
 Хольгер Руне –  Стефанос Циципас [4] – 7:5, 3:6, 6:3, 6:4

Андрей Рублев [7] –  Янник Синнер [11] – 1:6, 6:4, 2:0 (отказ)
 Марин Чилич [20] – Даниил Медведев [2] – 6:2, 6:3, 6:2

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  Новак Джокович [1] –  Рафаэль Надаль [5]
  Александр Зверев [3] –  Карлос Алькарас [6]

Нижняя часть сетки

 Каспер Рууд [8] –  Хольгер Руне
Андрей Рублев [7] –  Марин Чилич [20]

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Рафаэль Надаль Марин Чилич Андрей Рублев Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Каспер Рууд Новак Джокович Янник Синнер Хуберт Хуркач Хольгер Руне Карлос Алькарас Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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