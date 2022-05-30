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  4. Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин
Ролан Гаррос
30 мая 2022, 21:24 |
1110
0

Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин

В понедельник матчи четвертого круга провела верхняя часть сетки

30 мая 2022, 21:24 |
1110
0
Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи четвертого круга в верхней половине женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Таким образом, стали известны все восемь участниц стадии 1/4 финала.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Ига Свёнтек [1] –  Чжэн Циньвэнь – 6:7(5), 6:0, 6:2
 Джессика Пегула [11] –  Ирина Бегу – 4:6, 6:2, 6:3

Вероника Кудерметова [29] –  Мэдисон Киз [22] – 1:6, 6:3, 6:1
Дарья Касаткина [20] –  Камила Джорджи [28] – 6:2, 6:2

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Ига Свёнтек [1] –  Джессика Пегула [11]
Вероника Кудерметова [29] – Дарья Касаткина [20]

Нижняя часть сетки

 Мартина Тревизан –  Лейла Фернандес [17]
 Кори Гауфф [18] –  Слоан Стивенс

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Ирина-Камелия Бегу Слоан Стивенс Камила Джорджи Джессика Пегула Вероника Кудерметова Мэдисон Киз Дарья Касаткина Мартина Тревизан Кори Гауфф Ига Свёнтек Лейла Фернандес Чжэн Циньвэнь Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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