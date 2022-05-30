Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин
В понедельник матчи четвертого круга провела верхняя часть сетки
Состоялись матчи четвертого круга в верхней половине женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Таким образом, стали известны все восемь участниц стадии 1/4 финала.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвэнь – 6:7(5), 6:0, 6:2
Джессика Пегула [11] – Ирина Бегу – 4:6, 6:2, 6:3
Вероника Кудерметова [29] – Мэдисон Киз [22] – 1:6, 6:3, 6:1
Дарья Касаткина [20] – Камила Джорджи [28] – 6:2, 6:2
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [11]
Вероника Кудерметова [29] – Дарья Касаткина [20]
Нижняя часть сетки
Мартина Тревизан – Лейла Фернандес [17]
Кори Гауфф [18] – Слоан Стивенс
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