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  4. Марта КОСТЮК: «Думаю, что уровень тенниса стал намного выше, чем раньше»
Ролан Гаррос
30 мая 2022, 13:24 |
67
0

Марта КОСТЮК: «Думаю, что уровень тенниса стал намного выше, чем раньше»

Украинская спортсменка считает, что с развитием технологий все улучшается

30 мая 2022, 13:24 |
67
0
Марта КОСТЮК: «Думаю, что уровень тенниса стал намного выше, чем раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась по поводу дискуссии об уровне теннисисток в современном женском Туре.

«У всех разное мнение. Кто-то говорит, что уровень теннисисток сейчас низкий, мол, со всеми можно играть. А другие говорят, наоборот, что уровень сейчас такой высокий, что теперь все играют на равных. Я, честно, не понимаю, какая сейчас ситуация. В любом случае спорт стал более атлетичным, женский теннис стал более мужским, то есть скорость стала намного выше, мяч летит намного быстрее. Понятно, что такие факторы меняют ситуацию.

Я не могу оценить, низкий уровень или все-таки высокий, если все играют на равных. Думаю, что если принять во внимание, как много появилось новых технологий, статистики, тренировок, то я больше склоняюсь, что уровень стал как раз намного выше, чем раньше. Но я могу ошибаться, я не эксперт, и пока сама не могу этого понять», – сказала Костюк.

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Источник Большой теннис Украины
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