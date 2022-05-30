Марта КОСТЮК: «Думаю, что уровень тенниса стал намного выше, чем раньше»
Украинская спортсменка считает, что с развитием технологий все улучшается
Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась по поводу дискуссии об уровне теннисисток в современном женском Туре.
«У всех разное мнение. Кто-то говорит, что уровень теннисисток сейчас низкий, мол, со всеми можно играть. А другие говорят, наоборот, что уровень сейчас такой высокий, что теперь все играют на равных. Я, честно, не понимаю, какая сейчас ситуация. В любом случае спорт стал более атлетичным, женский теннис стал более мужским, то есть скорость стала намного выше, мяч летит намного быстрее. Понятно, что такие факторы меняют ситуацию.
Я не могу оценить, низкий уровень или все-таки высокий, если все играют на равных. Думаю, что если принять во внимание, как много появилось новых технологий, статистики, тренировок, то я больше склоняюсь, что уровень стал как раз намного выше, чем раньше. Но я могу ошибаться, я не эксперт, и пока сама не могу этого понять», – сказала Костюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Верхняя часть сетки провела матчи четвертого круга
«Монца» впервые в своей большой истории сыграет в топ-дивизионе