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Ролан Гаррос
30 мая 2022, 12:50 | Обновлено 30 мая 2022, 13:20
388
0

ВИДЕО. Пять лучших ударов воскресенья на Ролан Гаррос

Оже-Альяссим выполнил редкий удар

30 мая 2022, 12:50 | Обновлено 30 мая 2022, 13:20
388
0
ВИДЕО. Пять лучших ударов воскресенья на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

В воскресенье состоялось восемь поединков четвертого круга одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В нарезку лучших ударов попали моменты из матчей Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Кори Гауфф и других теннисистов.

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Источник Sport.ua
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