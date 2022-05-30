ВИДЕО. Пять лучших ударов воскресенья на Ролан Гаррос

В воскресенье состоялось восемь поединков четвертого круга одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В нарезку лучших ударов попали моменты из матчей Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Кори Гауфф и других теннисистов.