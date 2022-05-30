Ролан Гаррос30 мая 2022, 12:50 | Обновлено 30 мая 2022, 13:20
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ВИДЕО. Пять лучших ударов воскресенья на Ролан Гаррос
Оже-Альяссим выполнил редкий удар
30 мая 2022, 12:50 | Обновлено 30 мая 2022, 13:20
388
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В воскресенье состоялось восемь поединков четвертого круга одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В нарезку лучших ударов попали моменты из матчей Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Кори Гауфф и других теннисистов.
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