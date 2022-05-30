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  4. ФОТО. Малиновский попал в уникальную сборную игроков Серии А
Италия
30 мая 2022, 12:37 |
1070
0

ФОТО. Малиновский попал в уникальную сборную игроков Серии А

Руслан среди лучших футболистов, у которых заканчиваются контракты

30 мая 2022, 12:37 |
1070
0
ФОТО. Малиновский попал в уникальную сборную игроков Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в сборную самых ценных игроков Серии А, у которых заканчиваются контракты. Список составил авторитетный портал Transfermarkt.

Отметим, что Малиновский в 2019 году подписал с бергамасками четырехлетний контракт, поэтому его трудовое соглашение истекает через год.

В сезоне 2021/22 Руслан сыграл 41 матч за итальянский клуб во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 7 ассистов.

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Руслан Малиновский Аталанта чемпионат Италии по футболу
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