ФОТО. Малиновский попал в уникальную сборную игроков Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в сборную самых ценных игроков Серии А, у которых заканчиваются контракты. Список составил авторитетный портал Transfermarkt.

Отметим, что Малиновский в 2019 году подписал с бергамасками четырехлетний контракт, поэтому его трудовое соглашение истекает через год.

В сезоне 2021/22 Руслан сыграл 41 матч за итальянский клуб во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 7 ассистов.