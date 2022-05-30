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Лига чемпионов
30 мая 2022, 11:58 | Обновлено 30 мая 2022, 11:59
506
0

Испанцы 21 год не проигрывают финалы еврокубков командам из других стран

Клубы из Испании выиграли 17 таких матчей подряд

30 мая 2022, 11:58 | Обновлено 30 мая 2022, 11:59
506
0
Испанцы 21 год не проигрывают финалы еврокубков командам из других стран
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

С 2001 года испанские команды сыграли 17 финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы против неиспанских команд. И выиграли при этом все 17 матчей за титул.

Проигрыши испанцев случались только во встречах между командами Ла Лиги.

Последним испанским клубом, который проиграл финал команде из другой страны, была «Валенсия». В сезоне 2000/01 «летучие мыши» уступили «Бавария» в серии послематчевых пенальти в финале ЛЧ. В том же сезоне «Депортиво» в дополнительное время проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка УЕФА.

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Источник Sport.ua
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