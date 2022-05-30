Испанцы 21 год не проигрывают финалы еврокубков командам из других стран

С 2001 года испанские команды сыграли 17 финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы против неиспанских команд. И выиграли при этом все 17 матчей за титул.

Проигрыши испанцев случались только во встречах между командами Ла Лиги.

Последним испанским клубом, который проиграл финал команде из другой страны, была «Валенсия». В сезоне 2000/01 «летучие мыши» уступили «Бавария» в серии послематчевых пенальти в финале ЛЧ. В том же сезоне «Депортиво» в дополнительное время проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка УЕФА.