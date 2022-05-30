Алькарас повторил достижение украинца Медведева на турнирах Grand Slam

Испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису уверенно переиграл Карена Хачанова.

Для 19-летнего испанца это уже второй выход в 1/4 финала турнира Grand Slam в карьере. Первый был в прошлом году на US Open.

Алькарас стал первым теннисистом после украинца Андрея Медведева, которому это удалось в столь юном возрасте.

Отметим, что Медведев в 1993 году дошел до полуфинала Ролан Гаррос и 1/4 финала US Open.