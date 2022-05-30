Ролан Гаррос30 мая 2022, 11:15 |
520
0
Алькарас повторил достижение украинца Медведева на турнирах Grand Slam
Карлос стал первым 19-летним теннисистом за долгое время с двумя четвертьфиналами на Шлемах
30 мая 2022, 11:15 |
520
0
Испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису уверенно переиграл Карена Хачанова.
Для 19-летнего испанца это уже второй выход в 1/4 финала турнира Grand Slam в карьере. Первый был в прошлом году на US Open.
Алькарас стал первым теннисистом после украинца Андрея Медведева, которому это удалось в столь юном возрасте.
Отметим, что Медведев в 1993 году дошел до полуфинала Ролан Гаррос и 1/4 финала US Open.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 29 мая 2022, 13:01 1
В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе
Теннис | 29 мая 2022, 19:16 0
Украинская теннисистка поделилась яркими фотографиями
Война | 30.05.2022, 08:57
Футбол | 29.05.2022, 17:59
Хоккей | 29.05.2022, 17:47
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2022, 21:40
29.05.2022, 20:30 10
30.05.2022, 02:40 1
29.05.2022, 07:56 3
29.05.2022, 23:10 2
28.05.2022, 20:06 12
28.05.2022, 15:35 5
29.05.2022, 10:02 12