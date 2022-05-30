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  4. Алькарас повторил достижение украинца Медведева на турнирах Grand Slam
Ролан Гаррос
30 мая 2022, 11:15 |
520
0

Алькарас повторил достижение украинца Медведева на турнирах Grand Slam

Карлос стал первым 19-летним теннисистом за долгое время с двумя четвертьфиналами на Шлемах

30 мая 2022, 11:15 |
520
0
Алькарас повторил достижение украинца Медведева на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Медведев

Испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису уверенно переиграл Карена Хачанова.

Для 19-летнего испанца это уже второй выход в 1/4 финала турнира Grand Slam в карьере. Первый был в прошлом году на US Open.

Алькарас стал первым теннисистом после украинца Андрея Медведева, которому это удалось в столь юном возрасте.

Отметим, что Медведев в 1993 году дошел до полуфинала Ролан Гаррос и 1/4 финала US Open. 

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Карлос Алькарас Ролан Гаррос 2022 Андрей Медведев
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