Максим ТАЛОВЕРОВ: «Мудрик был лидером нашей атаки, его будет не хватать»
Защитник молодежной сборной Украины – о предстоящих матчах
Сегодня молодежная сборная Украины из Турции, где у нее проходит сбор, приуроченный к поединкам отборочного раунда Евро-2023 (U-21), с пересадкой в Дании, отправится на Фарерские острова. Там подопечные Руслана Ротаня 1 июня сыграют поединок против местной сборной.
О подготовке сине-желтых и их перспективах в отборе рассказал защитник пражской Славии Максим Таловеров.
— Максим, как настроение у тебя, у команды перед чередой официальных матчей?
— Нормальное. Играть всегда интереснее, чем тренироваться, тем более что сборную Украины ждут поединки с огромной мотивацией. Настроение боевое и цель каждому понятна. Мы хотим победить во всех оставшихся четырех матчах.
— Многие футболисты нашей сборной не имели нужной игровой практики. Это проблема?
— Скорее, это небольшой недостаток. Тем не менее, у нас было достаточно времени, чтобы вспомнить все наработки, которые были и есть в молодежной сборной Украины. Я надеюсь и верю, что это не скажется на потенциале нашей команды в отборочных матчах чемпионата Европы.
— Михаила Мудрика молодежке будет не хватать?
— Однозначно. Миха классно выглядит, как в командной игре, так и индивидуально. Он был лидером нашей атаки, но я верю, что тот, кто выйдет на его позиции доставит оппоненту не меньше хлопот.
— Сборная провела, по сути, один спарринг, да и то, его можно назвать разве что тренировкой с повышенной ответственностью. Маловато?
— Так сложились обстоятельства из-за того, что мы поменяли место сбора. Но несмотря ни на что, наша задача — работать в тех условиях, которые нам предоставляет руководство. Конечно, лучше было бы сыграть матч с какой-то сильной командой, однако, даже такая игра лучше, чем просто тренировка. Плюс, мы провели двустороннюю игру, и это тоже было нелегко, поскольку каждому футболисту нужно было выполнить определенный объем работы. Мы отталкиваемся от того, что есть и верим в лучшее. За время сбора мы сплотились, понимая, что в нашей стране идет война.
— Твоя Славия не смогла стать чемпионом. Это не отразилось на твоем настрое перед приездом в сборную?
— Ни в коем случае. Это несравнимо. У клуба свои задачи, а у сборной — свои. Здесь забываются все проблемы. У нас максимальные цели. Как я уже сказал, мы хотим победить в каждом из оставшихся четырех поединков.
— То, что вы свои домашние матчи проведут вне родных стен, уменьшает ваши шансы на первое место в группе?
— О шансах сейчас говорить нет смысла, но то, что поддержки болельщиков нам будет не хватать, это факт. Но мы знаем, что в Украине нас будут поддерживать и это нас мотивирует не меньше.
— Какова главная задача молодежной сборной в нынешнем отборочном турнире?
— Сделать так, что пробиться в финальную часть чемпионата Европы. А как это будет, с первого места или через матчи плей-офф, вопрос второстепенный. При этом тренерский штаб просит нас показывать качественный футбол.
— Первый матч на пути сборной Украины — с Фарерскими островами…
— Я хоть и не играл в поединке первого круга из-за дисквалификации, но могу сказать, что это очень сложный соперник. У них сплоченная команда, которая компактно действует в обороне. Каждый из нас понимает, что это будет очень сложная игра. При этом не стоит забывать, что на Фарерах будет искусственный газон, а это тоже может внести свои коррективы. Тем не менее, сборная Украины заряжена на максимальный результат.
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