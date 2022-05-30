Россия30 мая 2022, 10:40 | Обновлено 30 мая 2022, 10:42
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ЯРЕМЧУК: «Слышал, что Ордец достаточно помогает украинской армии»
Неожиданная информация
30 мая 2022, 10:40 | Обновлено 30 мая 2022, 10:42
978
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Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как относится к Ивану Ордецу, который выступает в составе московского «Динамо».
«Лично мы с ним не знакомы. По слухам, я знаю, что он достаточно помогает украинской армии», – сказал Яремчук.
Отметим, что Ордец после начала полномасштабного вторжения остался играть в россии, публично войну никак не комментировал.
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Даже если это не правда, то теперь п..дец ордецу на расее
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