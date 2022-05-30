ЯРЕМЧУК: «Слышал, что Ордец достаточно помогает украинской армии»

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как относится к Ивану Ордецу, который выступает в составе московского «Динамо».

«Лично мы с ним не знакомы. По слухам, я знаю, что он достаточно помогает украинской армии», – сказал Яремчук.

Отметим, что Ордец после начала полномасштабного вторжения остался играть в россии, публично войну никак не комментировал.