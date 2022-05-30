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  4. Яремчук извинился за фото с Бастой
Чемпионат мира
30 мая 2022, 09:36 |
984
1

Яремчук извинился за фото с Бастой

Украинец считает, что его справедливо раскритиковали

30 мая 2022, 09:36 |
984
1
Яремчук извинился за фото с Бастой
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук решил простить за фото, которое он сделал вместе с российским рэпером Бастой, который никак не высказался о войне в Украине.

«Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так посыпали. Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от «русского мира». Не знаю, что я еще могу сказать.

Это действительно ошибка была, и сейчас у меня ни одного русского певца, которого я слушаю. Мы слушаем только украинскую музыку», – сказал Яремчук.

Отметим, что совместное фото с Бастой сделали Яремчук и еще один игрок сборной Украины Виталий Миколенко.

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Роман Яремчук Виталий Миколенко
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Источник Sport.ua
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