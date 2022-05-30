Украина. Премьер лига30 мая 2022, 05:30 | Обновлено 30 мая 2022, 05:53
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Функционер Ворсклы: «Максимально хотим собрать и легионеров, и украинцев»
Олег Лысак – о планах полтавского клуба
30 мая 2022, 05:30 | Обновлено 30 мая 2022, 05:53
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Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, где клуб планирует играть еврокубковые матчи.
«80-90% я бы дал на то, что команда будет базироваться и играть в Польше. Максимально хотим собрать и легионеров клуба и всех украинцев. Будем делать все для того, чтобы команда качественно представляла Украину», - сказал Лысак.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Ворскла» получила право представлять Украину в Лиге конференций.
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