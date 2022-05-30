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  4. Функционер Ворсклы: «Максимально хотим собрать и легионеров, и украинцев»
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 05:30 | Обновлено 30 мая 2022, 05:53
191
0

Функционер Ворсклы: «Максимально хотим собрать и легионеров, и украинцев»

Олег Лысак – о планах полтавского клуба

30 мая 2022, 05:30 | Обновлено 30 мая 2022, 05:53
191
0
Функционер Ворсклы: «Максимально хотим собрать и легионеров, и украинцев»
ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, где клуб планирует играть еврокубковые матчи.

«80-90% я бы дал на то, что команда будет базироваться и играть в Польше. Максимально хотим собрать и легионеров клуба и всех украинцев. Будем делать все для того, чтобы команда качественно представляла Украину», - сказал Лысак.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Ворскла» получила право представлять Украину в Лиге конференций.

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Источник Футбол 1/2/3
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