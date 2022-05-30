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  4. Игорь ДЕДЫШИН: «Чемпионат надо играть на территории Украины»
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 02:02 | Обновлено 30 мая 2022, 02:27
38
0

Игорь ДЕДЫШИН: «Чемпионат надо играть на территории Украины»

Гендиректор «Руха» озвучил позицию клуба

30 мая 2022, 02:02 | Обновлено 30 мая 2022, 02:27
38
0
Игорь ДЕДЫШИН: «Чемпионат надо играть на территории Украины»
ФК Рух Львов. Игорь Дедышин

Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.

«Чемпионат нужно начинать. Если не начнем, я думаю, очень тяжелые последствия будут для украинского футбола.

Второе - чемпионат надо играть на территории Украины - в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия. 

Это должна быть консолидированная позиция органов государственной власти, УАФ и клубов. Очень важно, чтобы после того, как мы примем решение, чтобы оно было консолидированным и не вызывало дискуссий в обществе», - сказал Дедышин.

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Игорь Дедышин Рух Львов
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Источник Футбол 1/2/3
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