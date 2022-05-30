Игорь ДЕДЫШИН: «Чемпионат надо играть на территории Украины»

Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.

«Чемпионат нужно начинать. Если не начнем, я думаю, очень тяжелые последствия будут для украинского футбола.

Второе - чемпионат надо играть на территории Украины - в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Это должна быть консолидированная позиция органов государственной власти, УАФ и клубов. Очень важно, чтобы после того, как мы примем решение, чтобы оно было консолидированным и не вызывало дискуссий в обществе», - сказал Дедышин.