Игорь ДЕДЫШИН: «Чемпионат надо играть на территории Украины»
Гендиректор «Руха» озвучил позицию клуба
Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.
«Чемпионат нужно начинать. Если не начнем, я думаю, очень тяжелые последствия будут для украинского футбола.
Второе - чемпионат надо играть на территории Украины - в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия.
Это должна быть консолидированная позиция органов государственной власти, УАФ и клубов. Очень важно, чтобы после того, как мы примем решение, чтобы оно было консолидированным и не вызывало дискуссий в обществе», - сказал Дедышин.
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