Андрей РУСОЛ: «Планируем играть еврокубки в Польше»

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал, где клуб планируют играть еврокубковые матчи.

«Будем искать варианты и находить стадионы, где будем играть еврокубки. Где планируем играть? В Польше. Там много наших болельщиков. Хочется, чтобы на наши матчи приходили люди», - сказал Русол.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Днепр-1» получил право впервые в истории сыграть в Лиге Европы.