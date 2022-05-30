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  4. Андрей РУСОЛ: «Планируем играть еврокубки в Польше»
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 01:28 | Обновлено 30 мая 2022, 02:05
30
0

Андрей РУСОЛ: «Планируем играть еврокубки в Польше»

Поддержка днепрянам гарантирована

30 мая 2022, 01:28 | Обновлено 30 мая 2022, 02:05
30
0
Андрей РУСОЛ: «Планируем играть еврокубки в Польше»
Вацко Light. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал, где клуб планируют играть еврокубковые матчи.

«Будем искать варианты и находить стадионы, где будем играть еврокубки. Где планируем играть? В Польше. Там много наших болельщиков. Хочется, чтобы на наши матчи приходили люди», - сказал Русол.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Днепр-1» получил право впервые в истории сыграть в Лиге Европы.

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Андрей Русол Днепр-1
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Источник Футбол 1/2/3
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