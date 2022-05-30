Украина. Премьер лига30 мая 2022, 01:28 | Обновлено 30 мая 2022, 02:05
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Андрей РУСОЛ: «Планируем играть еврокубки в Польше»
Поддержка днепрянам гарантирована
30 мая 2022, 01:28 | Обновлено 30 мая 2022, 02:05
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Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал, где клуб планируют играть еврокубковые матчи.
«Будем искать варианты и находить стадионы, где будем играть еврокубки. Где планируем играть? В Польше. Там много наших болельщиков. Хочется, чтобы на наши матчи приходили люди», - сказал Русол.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Днепр-1» получил право впервые в истории сыграть в Лиге Европы.
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