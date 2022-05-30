В Португалии сыграны переходные матчи. Кто вылетел из элитного дивизиона?

В чемпионате Португалии сыграны переходные матчи между 16-й команды Примейры и 3-м клубом второго дивизиона.

По итогам двух поединков Шавеш переиграл Морейренсе (2:0 дома, 0:1 на выезде).

Таким образом Шавеш повысился в классе, а Морейренсе выбыл из элитного дивизиона.

Также Примейру покидают Тондела и Белененсеш, а на их место придут Риу Аве и Каша Пиа.

Чемпионат Португалии. Переходные матчи

Ответный матч, 29 мая

Морейренсе – Шавеш – 1:0 [первый матч – 0:2]

Гол: Паулиньо, 25.