Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Португалии сыграны переходные матчи. Кто вылетел из элитного дивизиона?
Португалия
30 мая 2022, 00:12 | Обновлено 30 мая 2022, 00:18
317
0

В Португалии сыграны переходные матчи. Кто вылетел из элитного дивизиона?

В следующем сезоне Шавеш будет играть в Примейре вместо Морейренсе

30 мая 2022, 00:12 | Обновлено 30 мая 2022, 00:18
317
0
В Португалии сыграны переходные матчи. Кто вылетел из элитного дивизиона?
Twitter

В чемпионате Португалии сыграны переходные матчи между 16-й команды Примейры и 3-м клубом второго дивизиона. 

По итогам двух поединков Шавеш переиграл Морейренсе (2:0 дома, 0:1 на выезде).

Таким образом Шавеш повысился в классе, а Морейренсе выбыл из элитного дивизиона.

Также Примейру покидают Тондела и Белененсеш, а на их место придут Риу Аве и Каша Пиа.

Чемпионат Португалии. Переходные матчи

Ответный матч, 29 мая

Морейренсе – Шавеш – 1:0 [первый матч – 0:2]

Гол: Паулиньо, 25.

 

По теме:
Пиза не прошла. В овертайме стал известен последний участник Серии A
Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел
Триллер в Нидерландах. В переходном матче за 12 минут отыграли 3 мяча!
чемпионат Португалии по футболу Шавеш Морейренсе переходные матчи Тондела Белененсеш Риу Аве Каша Пиа
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вест Хэм может арендовать Лунина с правом выкупа
Футбол | 29 мая 2022, 18:54 1
Вест Хэм может арендовать Лунина с правом выкупа
Вест Хэм может арендовать Лунина с правом выкупа

В Лондоне заинтересованы в услугах украинского вратаря

Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Футбол | 29 мая 2022, 00:25 1
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ

Британцы шокированы тем, что случилось перед матчем с «Реалом»

Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Футбол | 29.05.2022, 08:20
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Футбол | 29.05.2022, 00:33
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
Футбол | 29.05.2022, 17:59
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица
29.05.2022, 13:01 1
Хоккей
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
29.05.2022, 10:02 11
Футбол
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
28.05.2022, 07:35
Футбол
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
28.05.2022, 16:41
Хоккей
Победная серия сборной Украины в Золотой Евролиге продолжилась
Победная серия сборной Украины в Золотой Евролиге продолжилась
28.05.2022, 21:40
Волейбол
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
28.05.2022, 10:00
Футбол
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
29.05.2022, 07:56 3
Бокс
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
28.05.2022, 14:30 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем