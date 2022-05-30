В Португалии сыграны переходные матчи. Кто вылетел из элитного дивизиона?
В следующем сезоне Шавеш будет играть в Примейре вместо Морейренсе
В чемпионате Португалии сыграны переходные матчи между 16-й команды Примейры и 3-м клубом второго дивизиона.
По итогам двух поединков Шавеш переиграл Морейренсе (2:0 дома, 0:1 на выезде).
Таким образом Шавеш повысился в классе, а Морейренсе выбыл из элитного дивизиона.
Также Примейру покидают Тондела и Белененсеш, а на их место придут Риу Аве и Каша Пиа.
Чемпионат Португалии. Переходные матчи
Ответный матч, 29 мая
Морейренсе – Шавеш – 1:0 [первый матч – 0:2]
Гол: Паулиньо, 25.
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