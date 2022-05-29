Молодежные турниры29 мая 2022, 23:46 | Обновлено 30 мая 2022, 00:01
431
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Две серии пенальти. Определились финалисты чемпионата Европы U-17
В решающем поединке 1 июня в Нетанье сыграют Франция и Нидерланды
29 мая 2022, 23:46 | Обновлено 30 мая 2022, 00:01
431
0
Определились финалисты чемпионата Европы 2022 U-17, который проходит в Израиле.
В напряженных полуфинальных матчах было сыграно две серии пенальти: Франция обыграла Португалию, а Нидерланды взяли верх над Сербией.
Таким образом, в решающем поединке 1 июня в Нетанье сыграют Франция и Нидерланды.
Чемпионат Европы 2022 U-17
Израиль, 16 мая – 1 июня
1/2 финала, 29.05.2022
- Франция – Португалия – 2:2 (пен. 6:5)
- Нидерланды – Сербия – 2:2 (пен. 5:3)
Финал, 01.06.2022, Нетанья
- Франция – Нидерланды
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