Две серии пенальти. Определились финалисты чемпионата Европы U-17

Определились финалисты чемпионата Европы 2022 U-17, который проходит в Израиле.

В напряженных полуфинальных матчах было сыграно две серии пенальти: Франция обыграла Португалию, а Нидерланды взяли верх над Сербией.

Таким образом, в решающем поединке 1 июня в Нетанье сыграют Франция и Нидерланды.

Чемпионат Европы 2022 U-17

Израиль, 16 мая – 1 июня

1/2 финала, 29.05.2022

Франция – Португалия – 2:2 (пен. 6:5)

– Португалия – 2:2 (пен. 6:5) Нидерланды – Сербия – 2:2 (пен. 5:3)

Финал, 01.06.2022, Нетанья

Франция – Нидерланды

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