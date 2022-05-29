Ролан Гаррос. Надаль в пятисетовом матче сломил сопротивление Оже-Альяссима
Дальше нас ждет простивостояние Рафы с Новаком Джоковичем
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче четвертого круга 13-кратный победитель грунтового мейджора с большим трудом обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
Для Надаля это был всего третий пятисетовый матч на Ролан Гаррос, во всех он одержал победы.
В 1/4 финала Рафаэль сразится с действующим чемпионом и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.
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