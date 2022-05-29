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  4. Ролан Гаррос. Надаль в пятисетовом матче сломил сопротивление Оже-Альяссима
Ролан Гаррос
29 мая 2022, 21:39 | Обновлено 29 мая 2022, 21:54
652
1

Ролан Гаррос. Надаль в пятисетовом матче сломил сопротивление Оже-Альяссима

Дальше нас ждет простивостояние Рафы с Новаком Джоковичем

29 мая 2022, 21:39 | Обновлено 29 мая 2022, 21:54
652
1
Ролан Гаррос. Надаль в пятисетовом матче сломил сопротивление Оже-Альяссима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого круга 13-кратный победитель грунтового мейджора с большим трудом обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ролан Гаррос. Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Для Надаля это был всего третий пятисетовый матч на Ролан Гаррос, во всех он одержал победы.

В 1/4 финала Рафаэль сразится с действующим чемпионом и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.

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Рафаэль Надаль Феликс Оже-Альяссим Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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Viktor Tsimakouridze
Гра була супер
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