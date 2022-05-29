18-летняя Кори Гауфф дважды подряд вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Единственный турнир Grand Slam, на котором американка попадает в восьмерку лучших
Американская теннисистка Кори Гауфф одержала еще одну победу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче четвретого круга 18-летняя американка переиграла Элизу Мертенс из Бельгии.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Кори Гауфф (США) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:0
Отметим, что Гауфф уже защитила очки за прошлогодний четвертьфинал в Париже. Далее она сыграет против победительницы матча Жиль Тайхман – Слоан Стивенс.
Любопытно, что на других турнирах Grand Slam Кори в четвертьфинал еще не выходила.
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