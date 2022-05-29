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  4. 18-летняя Кори Гауфф дважды подряд вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
29 мая 2022, 20:17 |
461
0

18-летняя Кори Гауфф дважды подряд вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Единственный турнир Grand Slam, на котором американка попадает в восьмерку лучших

29 мая 2022, 20:17 |
461
0
18-летняя Кори Гауфф дважды подряд вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Американская теннисистка Кори Гауфф одержала еще одну победу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвретого круга 18-летняя американка переиграла Элизу Мертенс из Бельгии. 

​Ролан Гаррос. 1/8 финала
Кори Гауфф (США) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:0

Отметим, что Гауфф уже защитила очки за прошлогодний четвертьфинал в Париже. Далее она сыграет против победительницы матча ​Жиль Тайхман – Слоан Стивенс.

Любопытно, что на других турнирах Grand Slam Кори в четвертьфинал еще не выходила.

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Кори Гауфф Элиза Мертенс Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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