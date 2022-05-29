18-летняя Кори Гауфф дважды подряд вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Американская теннисистка Кори Гауфф одержала еще одну победу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвретого круга 18-летняя американка переиграла Элизу Мертенс из Бельгии.

​Ролан Гаррос. 1/8 финала

Кори Гауфф (США) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:0

Отметим, что Гауфф уже защитила очки за прошлогодний четвертьфинал в Париже. Далее она сыграет против победительницы матча ​Жиль Тайхман – Слоан Стивенс.

Любопытно, что на других турнирах Grand Slam Кори в четвертьфинал еще не выходила.