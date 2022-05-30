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  4. Джокович vs Надаль. Известна половина четвертьфиналистов Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2022, 00:33 |
194
0

Джокович vs Надаль. Известна половина четвертьфиналистов Ролан Гаррос

Верхняя часть сетки провела матчи четвертого круга

30 мая 2022, 00:33 |
194
0
Джокович vs Надаль. Известна половина четвертьфиналистов Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялись матчи четвертого круга в верхней половине мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Диего Шварцман [15] – 6:1, 6:3, 6:3
 Рафаэль Надаль [5] –  Феликс Оже-Альяссим [9] – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

 Александр Зверев [3] –  Бернабе Сапата Миральес [Q] – 7:6(11), 7:5, 6:3
 Карлос Алькарас [6] – Карен Хачанов [21] – 6:1, 6:4, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Рафаэль Надаль [5]
 Александр Зверев [3] –  Карлос Алькарас [6]

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Источник Sport.ua
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