Джокович vs Надаль. Известна половина четвертьфиналистов Ролан Гаррос
Верхняя часть сетки провела матчи четвертого круга
Состоялись матчи четвертого круга в верхней половине мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Диего Шварцман [15] – 6:1, 6:3, 6:3
Рафаэль Надаль [5] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
Александр Зверев [3] – Бернабе Сапата Миральес [Q] – 7:6(11), 7:5, 6:3
Карлос Алькарас [6] – Карен Хачанов [21] – 6:1, 6:4, 6:4
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль [5]
Александр Зверев [3] – Карлос Алькарас [6]
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