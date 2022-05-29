ФОТО. Я люблю тебя. Цуренко поздравила столицу с Днем Киева

Украинская теннисистка Леся Цуренко напомнила, что сегодня День Киева.

«Я люблю тебя, Киев», – написала спортсменка в инстаграме, добавив несколько ярких фотографий.

Отметим, что Цуренко родилась в Ровненской области, но позже переехала жить и тренироваться в Киев.