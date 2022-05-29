Другие новости29 мая 2022, 19:16 |
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ФОТО. Я люблю тебя. Цуренко поздравила столицу с Днем Киева
Украинская теннисистка поделилась яркими фотографиями
29 мая 2022, 19:16 |
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Украинская теннисистка Леся Цуренко напомнила, что сегодня День Киева.
«Я люблю тебя, Киев», – написала спортсменка в инстаграме, добавив несколько ярких фотографий.
Отметим, что Цуренко родилась в Ровненской области, но позже переехала жить и тренироваться в Киев.
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