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29 мая 2022, 19:16 |
78
0

ФОТО. Я люблю тебя. Цуренко поздравила столицу с Днем Киева

Украинская теннисистка поделилась яркими фотографиями

29 мая 2022, 19:16 |
78
0
ФОТО. Я люблю тебя. Цуренко поздравила столицу с Днем Киева
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко напомнила, что сегодня День Киева.

«Я люблю тебя, Киев», – написала спортсменка в инстаграме, добавив несколько ярких фотографий.

Отметим, что Цуренко родилась в Ровненской области, но позже переехала жить и тренироваться в Киев. 

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Леся Цуренко lifestyle Киев
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Источник Sport.ua
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