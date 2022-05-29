Англия29 мая 2022, 19:30 | Обновлено 29 мая 2022, 20:31
736
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Хаддерсфилд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
29 мая в 18:30 проходит поединок за выход в Английскую Премьер-лигу
29 мая 2022, 19:30 | Обновлено 29 мая 2022, 20:31
736
0
29 мая в 18:30 в Лондоне на «Уэмбли» проходит поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу.
Матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+. Победитель выйдет в АПЛ следующего сезона.
Хаддерсфилд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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