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Англия
29 мая 2022, 19:30 | Обновлено 29 мая 2022, 20:31
736
0

Хаддерсфилд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая в 18:30 проходит поединок за выход в Английскую Премьер-лигу

29 мая 2022, 19:30 | Обновлено 29 мая 2022, 20:31
736
0
Хаддерсфилд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая в 18:30 в Лондоне на «Уэмбли» проходит поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу.

Матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+. Победитель выйдет в АПЛ следующего сезона.

Хаддерсфилд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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