Хаддерсфилд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая в 18:30 в Лондоне на «Уэмбли» проходит поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу.

Матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+. Победитель выйдет в АПЛ следующего сезона.

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