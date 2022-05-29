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Ролан Гаррос
29 мая 2022, 18:27 | Обновлено 29 мая 2022, 18:28
273
0

Фернандес впервые в карьере вышла в 1/4 грунтового турнира уровня WTA

Лейла неожиданно для всех сделала это на Ролан Гаррос

29 мая 2022, 18:27 | Обновлено 29 мая 2022, 18:28
273
0
Фернандес впервые в карьере вышла в 1/4 грунтового турнира уровня WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Канадская теннисистка Лейла Фернандес продолжает побеждать в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого круга финалистка US Open 2021 в трех сетах обыграла Аманду Анисимову из США.

Ролан Гаррос. 1/8 финала
Лейла Фернандес (Канада) – Аманда Анисимова (США) – 6:3, 4:6, 6:3

Отметим, что Фернандес никогда раньше не попадала в 1/4 финала на турнирах категорией выше, чем 25-тысячники ITF. 

В четвертьфинале Фернандес сразится с Мартиной Тревизан из Италии, которая второй раз в карьере пробилась в восьмерку сильнейших на грунтовом мейджоре.

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Источник Sport.ua
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