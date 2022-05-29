Фернандес впервые в карьере вышла в 1/4 грунтового турнира уровня WTA

Канадская теннисистка Лейла Фернандес продолжает побеждать в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого круга финалистка US Open 2021 в трех сетах обыграла Аманду Анисимову из США.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Лейла Фернандес (Канада) – Аманда Анисимова (США) – 6:3, 4:6, 6:3

Отметим, что Фернандес никогда раньше не попадала в 1/4 финала на турнирах категорией выше, чем 25-тысячники ITF.

В четвертьфинале Фернандес сразится с Мартиной Тревизан из Италии, которая второй раз в карьере пробилась в восьмерку сильнейших на грунтовом мейджоре.