Фернандес впервые в карьере вышла в 1/4 грунтового турнира уровня WTA
Лейла неожиданно для всех сделала это на Ролан Гаррос
Канадская теннисистка Лейла Фернандес продолжает побеждать в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче четвертого круга финалистка US Open 2021 в трех сетах обыграла Аманду Анисимову из США.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Лейла Фернандес (Канада) – Аманда Анисимова (США) – 6:3, 4:6, 6:3
Отметим, что Фернандес никогда раньше не попадала в 1/4 финала на турнирах категорией выше, чем 25-тысячники ITF.
В четвертьфинале Фернандес сразится с Мартиной Тревизан из Италии, которая второй раз в карьере пробилась в восьмерку сильнейших на грунтовом мейджоре.
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