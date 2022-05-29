ФОТО. Как Костюк второй раз в 1/4 финала парного Ролан Гаррос выходила

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе пробилась в 1/4 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

Костюк второй раз в карьере будет сражаться за путевку в полуфинал на кортах Парижа. Два года назад она уступила в 1/4 финала, когда играла в дуэте с Александрой Саснович.