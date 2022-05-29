Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПАЛКИН: «Если начинаем чемпионат, то должны помогать Украине»
Украина. Премьер лига
29 мая 2022, 17:29 |
865
4

Сергей ПАЛКИН: «Если начинаем чемпионат, то должны помогать Украине»

Гендиректор «Шахтера» - о новом сезоне УПЛ

29 мая 2022, 17:29 |
865
4
Сергей ПАЛКИН: «Если начинаем чемпионат, то должны помогать Украине»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился своим мнением по поводу проведения следующего сезона УПЛ:

«Сегодня надо ставить вопрос, что если мы начинаем чемпионат, то мы должны помогать Украине, армии, пострадавшим от войны. Если этого не добиться, то нет смысла вообще начинать этот чемпионат. Речь об экономической помощи. Мы должны собирать деньги с матчей и перечислять на армию, поддержку беженцев, Украины.

Также важен имиджевый момент: после каждой игры о нас должен говорить мир и Европа. А теперь надо сесть и посмотреть, при каких условиях мы сможем выдержать эти аспекты. То есть, если мы не помогаем армии и стране, то это никому не надо. Ради турнирных таблиц и результатов... Не то время.

Нам надо зарабатывать со всех источников. С другой стороны, имиджевый моменты. Вот мы сейчас проводили тур. После каждой игры о нас писали мировые европейские издания. Вот в таком ключе мы должны двигаться. А как это сделать? Рабочая группа должна этот вопрос обговорить».

По теме:
В кремле мертвец. День 95. Генералы предали путина и слили ядерные секреты
ВСУ отбросили оккупантов от трассы Лисичанск-Бахмут
ВСУ уничтожили более 30% современных танков россии
Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТК Футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
Футбол | 29 мая 2022, 10:02 11
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» решил напомнить всем о том, что происходит в стране

КАЧАРАБА: «С шотландцами немаловажную роль сыграют стандартные положения»
Футбол | 29 мая 2022, 17:06 1
КАЧАРАБА: «С шотландцами немаловажную роль сыграют стандартные положения»
КАЧАРАБА: «С шотландцами немаловажную роль сыграют стандартные положения»

Защитник «Славии» – о тренировочном процессе в сборной Украины

ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
Хоккей | 28.05.2022, 20:55
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Футбол | 28.05.2022, 23:50
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Стив КЛАРК: «Сборная Украины мне нравится. Они играют в позитивный футбол»
Футбол | 29.05.2022, 11:32
Стив КЛАРК: «Сборная Украины мне нравится. Они играют в позитивный футбол»
Стив КЛАРК: «Сборная Украины мне нравится. Они играют в позитивный футбол»
Новини партнерів
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир Олійник
на 9 році дійшло
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
28.05.2022, 09:39 14
Футбол
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
28.05.2022, 07:35
Футбол
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
28.05.2022, 11:11 3
Футбол
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
27.05.2022, 17:43 1
Биатлон
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
29.05.2022, 00:25 1
Футбол
ВИДЕО. ЧМ по хоккею. Заруба Финляндии и США, Канада вынесла Чехию
ВИДЕО. ЧМ по хоккею. Заруба Финляндии и США, Канада вынесла Чехию
28.05.2022, 21:32
Хоккей
ЧМ по хоккею. Шесть шайб. Канада разгромила Чехию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Шесть шайб. Канада разгромила Чехию и вышла в финал
28.05.2022, 20:48 1
Хоккей
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
28.05.2022, 10:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем