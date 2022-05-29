Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос и ждет Надаля

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович без особых проблем преодолел путь до 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В четвертом круге серб в трех сетах переиграл Диего Шварцмана из Аргентины.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 6:3, 6:3

Далее по сетке победитель матча Рафаэль Надаль – Феликс Оже-Альяссим.

Отметим, что Джокович – действующий победитель турнира, в прошлом году он обыграл Надаля на полуфинальной стадии.