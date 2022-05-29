Ролан Гаррос29 мая 2022, 16:47 | Обновлено 29 мая 2022, 17:02
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Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос и ждет Надаля
Новак пока не отдал соперникам ни одного сета
29 мая 2022, 16:47 | Обновлено 29 мая 2022, 17:02
371
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Лидер мирового рейтинга Новак Джокович без особых проблем преодолел путь до 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертом круге серб в трех сетах переиграл Диего Шварцмана из Аргентины.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 6:3, 6:3
Далее по сетке победитель матча Рафаэль Надаль – Феликс Оже-Альяссим.
Отметим, что Джокович – действующий победитель турнира, в прошлом году он обыграл Надаля на полуфинальной стадии.
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