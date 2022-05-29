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Ролан Гаррос
29 мая 2022, 16:47 | Обновлено 29 мая 2022, 17:02
371
0

Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос и ждет Надаля

Новак пока не отдал соперникам ни одного сета

29 мая 2022, 16:47 | Обновлено 29 мая 2022, 17:02
371
0
Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос и ждет Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович без особых проблем преодолел путь до 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В четвертом круге серб в трех сетах переиграл Диего Шварцмана из Аргентины.

Ролан Гаррос. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 6:3, 6:3

Далее по сетке победитель матча Рафаэль Надаль – Феликс Оже-Альяссим.

Отметим, что Джокович – действующий победитель турнира, в прошлом году он обыграл Надаля на полуфинальной стадии. 

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Новак Джокович Диего Шварцман Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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