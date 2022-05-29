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  4. Ролан Гаррос. Известны первые пары 1/4 финала у женщин
Ролан Гаррос
29 мая 2022, 21:26 |
923
0

Ролан Гаррос. Известны первые пары 1/4 финала у женщин

В нижней части сетки прогнозировано творится настоящий беспредел

29 мая 2022, 21:26 |
923
0
Ролан Гаррос. Известны первые пары 1/4 финала у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

Состоялись матчи четвертого круга в нижней половине женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Мартина Тревизан – Александра Саснович – 7:6(10), 7:5
 Лейла Фернандес [17] –  Аманда Анисимова [27] – 6:3, 4:6, 6:3

 Кори Гауфф [18] –  Элиза Мертенс [31] – 6:4, 6:0
 Слоан Стивенс –  Жиль Тайхман [23] – 6:0, 6:2

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Мартина Тревизан –  Лейла Фернандес [17]
 Кори Гауфф [18] –  Слоан Стивенс

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Источник Sport.ua
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