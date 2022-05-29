Ролан Гаррос29 мая 2022, 21:26 |
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Ролан Гаррос. Известны первые пары 1/4 финала у женщин
В нижней части сетки прогнозировано творится настоящий беспредел
29 мая 2022, 21:26 |
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Состоялись матчи четвертого круга в нижней половине женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Мартина Тревизан – Александра Саснович – 7:6(10), 7:5
Лейла Фернандес [17] – Аманда Анисимова [27] – 6:3, 4:6, 6:3
Кори Гауфф [18] – Элиза Мертенс [31] – 6:4, 6:0
Слоан Стивенс – Жиль Тайхман [23] – 6:0, 6:2
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Мартина Тревизан – Лейла Фернандес [17]
Кори Гауфф [18] – Слоан Стивенс
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