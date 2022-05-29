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  4. Зидан отказался возглавлять ПСЖ, Почеттино останется в клубе
Франция
29 мая 2022, 14:30 |
795
0

Зидан отказался возглавлять ПСЖ, Почеттино останется в клубе

Французский специалист не будет работать в Париже

29 мая 2022, 14:30 |
795
0
Зидан отказался возглавлять ПСЖ, Почеттино останется в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан не станет возглавлять ПСЖ.

Как сообщает источник, французский специалист был был главной целью катарских владельцев клуба, но его не убедил проект парижан.

В данный момент в окончательный шорт-лист ПСЖ вошли четыре специалиста. Это Рубен Аморим («Спортинг»), Кристоф Гальтье («Ницца»), Сержиу Консейсау («Порту»), Тиаго Мотта («Специя»).

При этом отмечается, что Маурисио Почеттино, контракт которого с ПСЖ действует до июня 2023 года, хочет остаться в клубе.

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Источник Téléfoot
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