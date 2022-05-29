РОБЕРТСОН: «Другу сказали, что билет фальшивый. Его достал я через клуб»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал скандальную организацию финала Лиги чемпионов в Париже, из-за которого многие болельщики с билетами не попали на стадион:

«Многие пострадали. Одному моему другу сказали, что у него фальшивый билет. Но это были мои билеты, которые я достал через клуб. Очевидно, могу вас заверить, что они были переданы через меня.

Французская полиция затем решила разогнать всех слезоточивым газом. Это все не было хорошо организовано. В таких ситуациях нужно сочувствовать. Понятно, что все менялось, потому что матч переносился на другую арену, но самое главное соревнование УЕФА должно быть лучше организовано».