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  4. РОБЕРТСОН: «Другу сказали, что билет фальшивый. Его достал я через клуб»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 14:19 |
1399
0

РОБЕРТСОН: «Другу сказали, что билет фальшивый. Его достал я через клуб»

Защитник «Ливерпуля» - об организации финала Лиги чемпионов

29 мая 2022, 14:19 |
1399
0
РОБЕРТСОН: «Другу сказали, что билет фальшивый. Его достал я через клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал скандальную организацию финала Лиги чемпионов в Париже, из-за которого многие болельщики с билетами не попали на стадион:

«Многие пострадали. Одному моему другу сказали, что у него фальшивый билет. Но это были мои билеты, которые я достал через клуб. Очевидно, могу вас заверить, что они были переданы через меня.

Французская полиция затем решила разогнать всех слезоточивым газом. Это все не было хорошо организовано. В таких ситуациях нужно сочувствовать. Понятно, что все менялось, потому что матч переносился на другую арену, но самое главное соревнование УЕФА должно быть лучше организовано».

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Источник Sky Sports
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