РОБЕРТСОН: «Другу сказали, что билет фальшивый. Его достал я через клуб»
Защитник «Ливерпуля» - об организации финала Лиги чемпионов
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал скандальную организацию финала Лиги чемпионов в Париже, из-за которого многие болельщики с билетами не попали на стадион:
«Многие пострадали. Одному моему другу сказали, что у него фальшивый билет. Но это были мои билеты, которые я достал через клуб. Очевидно, могу вас заверить, что они были переданы через меня.
Французская полиция затем решила разогнать всех слезоточивым газом. Это все не было хорошо организовано. В таких ситуациях нужно сочувствовать. Понятно, что все менялось, потому что матч переносился на другую арену, но самое главное соревнование УЕФА должно быть лучше организовано».
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