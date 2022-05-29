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  4. ЧИЖЕВСКИЙ: «Польза от спаррингов сборной Украины была незначительной»
Чемпионат мира
29 мая 2022, 06:00 |
136
0

ЧИЖЕВСКИЙ: «Польза от спаррингов сборной Украины была незначительной»

Специалист оценил подготовку национальной команды

29 мая 2022, 06:00 |
136
0
ЧИЖЕВСКИЙ: «Польза от спаррингов сборной Украины была незначительной»
ФК Агробизнес. Александр Чижевский

Экс-защитник сборной Украины Александр Чижевский поделился своими мыслями о подготовке подопечных Александра Петракова к поединку плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией, который состоится 1 июня в Глазго.

«Из-за агрессии россии украинские футболисты оказались в очень сложном положении, ибо вне четко обозначенных «окон» для проведения международных поединков, чрезвычайно сложно найти достойных спарринг-партнеров. Поэтому, на мой взгляд, польза от матчей с немецкой Боруссией из Mенхенгладбаха, итальянским Эмполи и хорватской Риекой, которые в своих странах не на ведущих ролях, была незначительной. Тем более, что было понятно: с Шотландией будет задействован совсем другой состав. Успокоило лишь то, что после этих матчей разведчики шотландцев никакой ценной информацией не разжились…

Даже сделав скидку на то, что главный тренер много экспериментировал с составом, беспокоило, как безалаберно  играли наши защитники. Хочу напомнить им, что цена промаха в Глазго будет чрезвычайно высока. Пусть делают выводы. Надеюсь, что в Глазго все будет по-другому, и благодаря запредельной самоотдаче наши футболисты сумеют продемонстрировать свои лучшие качества и достигнуть победного результата».

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Источник zbirna.com
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