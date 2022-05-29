Мадридский «Реал» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов! За трофей в Париже соперничали английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».

Из-за сломанных турникетов игра началась с задержкой на 36 минут. На 43-й минуте встречи Карим Бензема отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля», но VAR зафиксировал офсайд.

Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте, замкнув на дальней стойке передачу от Федерико Вальверде. Невероятно сыграл голкипер «галактикос» Тибо Куртуа, многократно спасавший свою команду от гола.

Лига чемпионов 2021/22

Финал. Париж, 29 мая

Ливерпуль – Реал – 0:1

Гол: Винисиус Жуниор, 59.

ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей!