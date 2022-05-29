Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
Лига чемпионов
29 мая 2022, 01:50 | Обновлено 29 мая 2022, 01:54
138
0

ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей

Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте

29 мая 2022, 01:50 | Обновлено 29 мая 2022, 01:54
138
0
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов! За трофей в Париже соперничали английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».

Из-за сломанных турникетов игра началась с задержкой на 36 минут. На 43-й минуте встречи Карим Бензема отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля», но VAR зафиксировал офсайд.

Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте, замкнув на дальней стойке передачу от Федерико Вальверде. Невероятно сыграл голкипер «галактикос» Тибо Куртуа, многократно спасавший свою команду от гола.

Лига чемпионов 2021/22

Финал. Париж, 29 мая

Ливерпуль – Реал – 0:1

Гол: Винисиус Жуниор, 59.

ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей!

liverpul-real
liverpul-real-foto-1
liverpul-real-foto-2
liverpul-real-foto-3
liverpul-real-foto-4
По теме:
Заслуженное признание. Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов
Анчелотти установил новый рекорд для тренеров в Лиге чемпионов
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль Карим Бензема Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Винисиус Жуниор Лига чемпионов фото фотогалерея
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
Футбол | 28 мая 2022, 09:39 13
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина

Елизавета на 6 лет старше, но выглядит просто сногсшибательно

Анчелотти назвал стартовый состав Реала на финал ЛЧ против Ливерпуля
Футбол | 28 мая 2022, 19:45 1
Анчелотти назвал стартовый состав Реала на финал ЛЧ против Ливерпуля
Анчелотти назвал стартовый состав Реала на финал ЛЧ против Ливерпуля

Обошлось без неожиданностей

ОФИЦИАЛЬНО. NAVI отчислили российского капитана
Киберспорт | 28.05.2022, 20:27
ОФИЦИАЛЬНО. NAVI отчислили российского капитана
ОФИЦИАЛЬНО. NAVI отчислили российского капитана
5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
Футбол | 28.05.2022, 11:20
5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
СУРКИС: «Если Луческу уйдет, Ребров – №1 в списке тренеров для Динамо»
Футбол | 28.05.2022, 21:42
СУРКИС: «Если Луческу уйдет, Ребров – №1 в списке тренеров для Динамо»
СУРКИС: «Если Луческу уйдет, Ребров – №1 в списке тренеров для Динамо»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Не хочется быть мясом. Воевать должны профессионалы»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Не хочется быть мясом. Воевать должны профессионалы»
28.05.2022, 10:52 2
Биатлон
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
28.05.2022, 07:35
Футбол
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
27.05.2022, 14:49 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
27.05.2022, 20:22 2
Хоккей
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
28.05.2022, 15:35 5
Футбол
Арсенал готов подписать Зинченко
Арсенал готов подписать Зинченко
27.05.2022, 09:34 6
Футбол
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
28.05.2022, 11:11 3
Футбол
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
27.05.2022, 17:43 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем